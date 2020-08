Beerschot mag zich kampioen van 1B noemen na ruime zege op veld van OHL KDC

02 augustus 2020

20u53 24 Proximus League Derde keer, goede keer. Na twee verloren titelfinales kon Beerschot zich nu (na 1-4 winst op OHL) toch kronen tot kampioen van 1B. Dat paars-wit voor de rust een lange tijd moest zweten en in de algemene rangschikking van de Proximus League slechts als vijfde eindigde, is allemaal niet meer van tel. The winner takes it all en dus heeft enkel Beerschot recht van spreken.

Twee ploegen die al zeker waren van hun plek in 1A, een mooi avondzonnetje en (bijna) geen volk op de tribunes: alle elementen waren aanwezig om van de finalereturn een veredelde oefenmatch te maken. Dat werd het dus niet. Vanaf minuut één toonden zowel Leuven als Beerschot (dat de heenmatch met 1-0 had gewonnen) veel wil om te winnen. Er was tempo, er waren een paar stevige overtredingen en discussies én er vielen een pak kansen te noteren.

Beerschot opende de debatten, met pogingen van Sanusi en Noubissi. Leuvens doelman Keet lette steeds goed op. Gaandeweg nam de thuisploeg het commando over. Flyers Maertens, Mercier en Sowah bezorgden Beerschot veel kopzorgen. Ook diepste man Henry deed als sterk aanspeelpunt in de spits zijn duit in het zakje. Tussen minuut 20 en minuut 36 telden we maar liefst zeven (!) scoringsmogelijkheden voor OHL – waaronder één schot op de lat van Sowah - maar telkens werd het niks.

In plaats van 1-0 werd het vlak voor rust zelfs 0-1. Holzhauser mocht drie keer na mekaar een hoekschop trappen en bij de derde poging vond hij…Kenneth Schuermans. De Leuvense centrale verdediger verlengde ongelukkig in eigen doel. Even later had de mee opgerukte Bourdin Beerschot helemáál op rozen kunnen zetten, maar na een flipperkastfase belandde de bal op één of andere manier toch naast Keets goal.

Het was slechts uitstel van executie, want kort na de rust verdubbelde Tarik Tissoudali met zijn kattenpootje de score. Even was er nog twijfel omtrent buitenspel, maar de VAR was Beerschot genadig. Match gespeeld, zeker nadat Noubissi er op het uur ook nog eens 0-3 van maakte. Een nieuwe knal op de lat van Sowah, een eerredder van Perbet en de 1-4 van Placca deden er nadien niet meer toe.

Zo werd het een glorieuze avond voor de mannen van het Kiel en een seizoen om nooit te vergeten. Nochtans was dat seizoen slecht begonnen. Pas nadat Hernan Losada het trainersroer overnam, geraakte de trein gaandeweg vertrokken. Beerschot pakte de tweede periode en piekte twee keer naar de finales. De Antwerpenaren profiteerden dus maximaal van het competitieformat. Zo bekeken zijn ze toch de verdiende kampioen. Tot spijt van wie het benijdt.

