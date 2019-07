Beerschot kondigt op persconferentie om 17u nieuws aan: “We gaan verrassend uit de hoek komen” Bart Fieremans

10 juli 2019

15u28

Bron: Eigen berichtgeving 1

Bij Beerschot, dat bij een degradatie van KV Mechelen zou promoveren, komt de beslissing van het BAS hard aan. Voorzitter Francis Vrancken zat tijdens de bekendmaking van de beslissing samen met het bestuur, waaronder ondervoorzitter en advocaat Walter Damen. “We overleggen nu over de zaak. Als we niet anders kunnen, moeten we ons bij de beslissing neerleggen.”

“Blijkbaar is de interpretatie van het bondsreglement door de mensen van het BAS anders dan door de Geschillencommissie. Als ik het goed gelezen heb gaat het over een procedurekwestie”, klonk het in een eerste reactie aan onze redactie.

Na de samenkomst met het bestuur is beslist om rond 17u een persconferentie te beleggen op het Kiel: “We gaan verrassend uit de hoek komen”, aldus Vrancken. Vrancken zei wel al dat Beerschot zowel een plan voor 1A als voor 1B opgesteld heeft.