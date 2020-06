Beerschot haalt met Van den Buijs ‘grote aanwinst’ in huis: “Had verwacht dat hij hoger zou terechtkomen” KDC

15 juni 2020

16u39 0 Beerschot Met Dario van den Buijs realiseerde Beerschot een eerste inkomende zomertransfer. De 24-jarige zoon van Stakke van den Buijs moet op het Kiel extra voetballend vermogen brengen in het verdedigende compartiment. “Ik vind Dario voor Beerschot een grote aanwinst”, oordeelt ex-ploegmaat Ruud Swinkels.

Dario van den Buijs – die transfervrij over komt van eredivisionist Heracles Almelo – tekende voor drie jaar bij Beerschot. Hoewel van den Buijs een geboren Lierenaar is, is hij in ons land niet zo héél bekend. Dat komt omdat hij al op jonge leeftijd de beloften van Club Brugge inruilde voor het Nederlandse FC Eindhoven. In de voorbije drie seizoenen verdedigde van den Buijs de kleuren van Heracles.

“In vijf jaar tijd heeft Dario een mooie evolutie gemaakt”, zegt Ruud Swinkels. De broer van Arjan Swinkels is doelman bij FC Eindhoven en had van den Buijs daar 71 keer voor zijn neus staan. “Ik herinner me dat Dario bij ons als stand-in kwam en uiteindelijk vertrok als aanvoerder. Dat zegt natuurlijk wel iets. In Eindhoven presenteerde hij zich als een mondige jongen, die tegelijk erg coachbaar en leergierig was. Hoewel Dario altijd in is voor een dolletje, heeft hij ook een heel gedreven kant. Dario is keihard met voetbal bezig. Daarom gun ik hem veel.”

Bij Heracles bleef Swinkels zijn vroegere ploegmakker van op afstand volgen. “In Almelo trok Dario de lijn van in Eindhoven door. Ook daar werd hij een belangrijke pion. Zijn opbouwende kwaliteiten zijn een grote troef. Dario heeft een prima linkerbeen, waarmee hij een gemeten lange bal kan versturen. Ik vond het eerlijk gezegd best vreemd dat hij in zijn laatste seizoen bij Heracles wat minder aan de bak kwam. Die Duitse trainer (Frank Wormuth, red.) hield blijkbaar nogal van roteren. Dario koos nu voor een ploeg waar hij opnieuw wekelijks kan spelen.”

Van den Buijs opteerde voor Beerschot, dat maanden geleden al voor het eerst aan zijn mouw trok. De verdediger blijkt zowaar een emotionele band te hebben met de ploeg waar pa Stakke tussen 2010 en 2012 T2 en scout was. “Ik zat vroeger op de Topsportschool in Wilrijk en in mijn vriendenkring hebben altijd veel Beerschotfans gezeten. Zo werd ik zelf supporter. Toen de club destijds kampioen speelde in eerste provinciale heb ik zelfs nog mee het veld bestormd”, vertelt van den Buijs op Beerschots website.

Soms wil hij het in de eigen zestien iets te netjes oplossen, maar dat kan niet altijd. In de Belgische competitie kan hij op dat vlak nog winst boeken Ruud Swinkels over Van den Buijs

Volgens Ruud Swinkels mag paars-wit zich gelukkig prijzen met de komst van Van den Buijs. “Ik had eigenlijk verwacht dat Dario nog wat hoger zou terecht komen”, aldus Swinkels. “Voor Beerschot wordt Dario zonder twijfel een hele grote aanwinst. Hij kan op het Kiel uitgroeien tot een publiekslieveling. Voor Dario’s verdere evolutie is het dan weer niet slecht dat hij opnieuw in België belandt. Soms wil hij het in de eigen zestien iets te netjes oplossen, maar dat kan niet altijd. In de Belgische competitie, waar er erg realistisch wordt gevoetbald, kan hij op dat vlak nog winst boeken.”