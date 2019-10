Beerschot geeft uitleg bij ontslag Vreven: “Er kwam wat sleet op bepaalde relaties” Kristof De Cnodder

09 oktober 2019

16u20 0 Belgisch voetbal Nauwelijks twee weken geleden verklaarde Beerschot-voorzitter Francis Vrancken nog openlijk dat Stijn Vreven sowieso het seizoen zou uitdoen. Sinds vanochtend staat de Limburgse trainer toch op straat. Dat vraagt om een woordje uitleg. “De resultaten vielen tegen en er kwam wat sleet op bepaalde relaties”, klinkt het. Hernan Losada neemt het trainersroer over.

Beerschot gaf vanmiddag tijdens een persconferentie meer uitleg omtrent de doorgevoerde trainerswissel. Opvallend: voorzitter Vrancken en sportief directeur Jan Van Winckel – de onzichtbare man op het Kiel – ontbraken. Ondervoorzitter Walter Damen en algemeen directeur Gunther Dieltjens mochten de honneurs waarnemen.

“Wat er is veranderd tegenover twee weken geleden? Dat we nu min of meer zijn uitgeteld voor de eerste periode (Beerschot heeft 11 op 27 en staat acht punten achter leider OHL, red.). Bovendien werden we recent gewaar dat er hier en daar wat sleet kwam op bepaalde relaties”, legt Walter Damen uit. “Voor de goede orde: Stijn Vreven en Beerschot zijn niet op een slechte manier uit mekaar gegaan. Maar als we iets wilden doen, dan was het nu het moment. Stijns opvolger heeft nu nog een paar weken om de ploeg voor te bereiden op de tweede periode.”

Geduld

Vorig jaar begon Beerschot onder Vreven ook aarzelend, maar toen kreeg de coach de kans om zich te herpakken en werd slechts op het nippertje de promotie gemist. Zo veel geduld heeft men op het Kiel deze keer dus niet, ook al moest Vreven afgelopen zomer flink wat nieuwe spelers inpassen die 1B niet kenden. Clubicoon Hernan Losada – die al T2, beloftentrainer en lid van de technische commissie was bij Beerschot – mag het (minstens) tot het einde van het seizoen proberen waar te maken als hoofdcoach.

“We wilden graag een interne oplossing, om geen tijd te verliezen. Hernan kent de spelers en de rest van de technische staf al. Bovendien heeft Hernan volgens ons de kwaliteiten om het te maken als trainer én heeft hij het nodige Uefa A-diploma”, stelt Gunther Dieltjens. Geen PR-stunt dus... Dat Losada amper ervaring heeft als trainer, is blijkbaar geen beletsel.

Hoewel Losada lid is van de technische commissie, heeft hij volgens Damen en Dieltjens geen inspraak gehad in de beslissing om Vreven te ontslaan. Losada verkoos om vandaag nog niet met de pers te praten, zijn officiële voorstelling is pas morgen voorzien. Ook Vreven wil voorlopig liever niet reageren op zijn exit.