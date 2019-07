Beerschot geeft strijd nog niet op: “Vragen intrekken proflicentie KV Mechelen” Bart Fieremans

17 juli 2019

19u51

Bron: Eigen berichtgeving 18 Belgisch Voetbal Na het verdict door het BAS dat KV Mechelen als club schuldig is aan competitievervalsing onderneemt Beerschot een nieuwe actie om KVM te weren uit 1A. “We geven de strijd nog niet op”, reageerde voorzitter Francis Vrancken: “We vragen de licentiecommissie om de proflicentie van KV Mechelen in te trekken.”

Beerschot zou de brief met het verzoek nog in de loop van deze avond overmaken aan de licentiecommissie. Het reglement van de Pro League stelt dat “de licentie niet zal worden toegekend aan een club waarvan minstens één van de verbonden juridische entiteiten is veroordeeld wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid daaraan.”

In april dit jaar kreeg KV Mechelen de licentie voor het komende seizoen uitgereikt. De Pro League en de licentiecommissie hadden eerder al laten verstaan dat een directe intrekking van de licentie niet meer mogelijk is, maar dat ze de kwestie bij een eventuele veroordeling wel zouden bekijken voor het seizoen ‘20-’21. De juristen van Beerschot betwisten dat een intrekking van de huidige bekomen licentie niet mogelijk zou zijn. Vrancken: “Wij denken dat het nieuwe seizoen nog altijd niet begonnen is. De licentiecommissie zal moeten antwoorden op onze argumenten.”

Volgens Beerschotadvocaat Thomas Gillis heeft KV Mechelen bij het verkrijgen van de licentie onjuiste verklaringen afgelegd, zo schrijft hij ook aan de licentiecommissie. Gillis argumenteert dat de vaststelling van de inbreuk gebeurd is op het moment van het uitbrengen van de Bondsactie door de bondsprocureur op 23 april 2019, en dat die inbreuk vandaag door het BAS gegrond verklaard is omdat KV Mechelen schuldig bevonden is. “De intrekking van de licentie moet gebeuren conform artikel P427 voor het seizoen volgend op het vaststellen van de inbreuk, het seizoen 2019-2020 dus”, luidt het bij Beerschot.

Bekijk hier de reactie van KV Mechelen-eigenaar Dieter Penninckx op de beslissing van het BAS: