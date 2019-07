Beerschot geeft niet op: “Deze straffeloosheid aanvaarden wij niet” Kristof De Cnodder

17 juli 2019

15u36

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0

Het verzoekschrift dat Beerschot indiende bij de burgerlijke rechtbank om de competitiestart te laten uitstellen is na de uitspraak van het BAS zonder voorwerp. Het derdenverzet dat de voetbalbond en Pro League indienden hoeft morgen dus niet meer te worden behandeld.

“Dat wil echter niet zeggen dat wij het hier bij gaan laten”, zegt Beerschots advocaat Thomas Gillis in een eerste korte reactie aan onze redactie. “We zijn nog steeds bezig met de voorbereiding van een annulatieberoep. Als enige blijven wij vechten voor sportieve en morele rechtvaardigheid. De straffeloosheid die er nu heerst, zullen wij niet zomaar aanvaarden.”

Derdenverzet

Het BAS besliste vorige week dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet kunnen degraderen, omdat de bondsactie in het kader van mogelijke matchfixing op het einde van seizoen 2017-2018 te laat is ingesteld. Het arbitragecollege sprak zich toen niet uit over de grond van de zaak, maar liet in een gedeeltelijk vonnis al wel weten dat de degradatie onmogelijk opgelegd kan worden. Beerschot diende daarop bij hoogdringendheid een eenzijdig verzoekschrift in tegen die tussentijdse beslissing van het BAS. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg gaf de Ratten ook gelijk: de voetbalbond en Pro League moesten wachten tot het BAS zijn finale oordeel heeft geveld. Pas na die einduitspraak kon bepaald worden of Beerschot in 1A of 1B moet uitkomen en hoe de reeksen er zullen uitzien. Daardoor dreigde de start van de competitie op de helling komen te staan.

Een week na de tussentijdse beslissing maakte het BAS vandaag ook zijn finale vonnis bekend. Daardoor vervalt de beschikking en zijn de reeksen in 1A en 1B definitief, zo bevestigde meester Gillis. De Jupiler Pro league vat dus op 26 juli aan met Genk-Kortrijk, een week later beginnen ze er ook aan in de Proximus League. Tegen de beschikking hadden de Pro League en de KBVB derdenverzet aangetekend. Dat zou morgen behandeld worden, maar ook die procedure vervalt dus.