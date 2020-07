Beerschot en OHL vragen uitstel competitie naar aanleiding van promotiefinale vijf dagen voor start 1A Redactie

24 juli 2020

15u07 8 Belgisch voetbal Beerschot en OHL hebben een verzoek ingediend om de start van de competitie uit te stellen. Dat deden de clubs in een brief naar de Pro League. Beerschot en OHL verwijzen naar de korte tijdsspanne tussen de promotiefinale tegen OHL en het begin van 1A.

Die promotiefinale wordt afgewerkt op 2 augustus, terwijl de competitie op 7 augustus van start gaat. Beerschot en OHL vinden dat ze benadeeld zijn door de onzekerheid over het al dan niet aantreden in 1A of 1B.

“Wij hebben in de afgelopen dagen en weken immers beiden moeten vaststellen dat het onmogelijk is om spelers met het potentieel voor 1A aan te trekken zonder hun de zekerheid te kunnen bieden dat we effectief in 1A zullen aantreden. Verschillende van deze spelers zijn naar potentiële concurrenten getrokken die wel reeds zekerheid hebben dat zij volgend seizoen zullen aantreden in 1A, waaronder ook clubs díe in de Raad van Bestuur van de Pro League zijn vertegenwoordigd.”

De clubs verwijzen naar de korte tijdsspanne die ze hebben om een 1A-waardige kern samen te stellen. “Bijgevolg wordt een normale voorbereiding- inclusief het integreren en inpassen van nieuw aangetrokken spelers - ons volstrekt ontnomen, wat resulteert in een competitief nadeel ten opzichte van de andere clubs in 1A”.

Beerschot en OHL denken dat een uitstel van de competitie niet onoverkomelijk is, aangezien het aantal wedstrijden dit seizoen beperkter zal zijn. “Daarbovenop is het nu reeds duidelijk dat de competitie in verschillende buurlanden ook pas zal aanvangen verschillende weken na de vooropgestelde start van de competitie 1A in België, wat opnieuw de haalbaarheid van een dergelijk uitstel benadrukt. Bovendien zou een dergelijk uitstel eveneens (financieel) ten bate komen van de andere 1A-clubs, één en ander gelet op de laatste evoluties waaruit blijkt dat de wedstrijden in augustus in elk geval niet met publiek zullen kunnen worden gespeeld.”

De Pro League heeft voorgesteld om de eerste twee wedstrijden van de promovendus uit te stellen, wat er volgens de clubs op wijst dat de Pro League zich bewust is van het competitieve nadeel dat Beerschot of OHL zal ondervinden. “Wij kunnen ons evenwel niet akkoord verklaren met dit voorstel tenzij de eerste twee speeldagen in 1A integraal worden uitgesteld. Een louter uitstel van de eerste twee matchen van de promovendus leidt er immers toe dat zij later op het seizoen meer wedstrijden op korte termijn zal moeten spelen dan haar concurrenten.”