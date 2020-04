Beerschot en OH Leuven plots bondgenoten, om samen te promoveren? “Terugmatch spelen is geen goed idee” KDC/HML

03 april 2020

04u30 0 Belgisch voetbal Sportieve rivalen worden bondgenoten. In een ­gezamenlijk statement laten 1B-finalisten Beerschot en OH Leuven blijken dat ze er op rekenen dat de return van de promotiefinales niet meer zal worden gespeeld. Ook Leuvens burgemeester Ridouani acht het weinig waarschijnlijk dat die terugmatch kan doorgaan: “Zelfs met gesloten deuren moet ik wellicht mijn veto stellen.”

De Raad van Bestuur van de Pro League liet de deur op een kier voor OHL-Beerschot (zonder supporters), maar de twee betrokken clubs ­deden alle moeite om die deur snel weer dicht te slaan. Geen terugwedstrijd betekent immers meer dan waarschijnlijk dat zowel Leuven als Beerschot promoveren. De twee clubbesturen overlegden gisteravond via videochat en kwamen dan met een gezamenlijk standpunt naar buiten.

“De week na de spannende heenwedstrijd (die Beerschot met 1-0 won, red.) waren wij allebei klaar voor de terugmatch in een vol Leuvens stadion”, klonk het in een communiqué. “Door de uitbraak van het coronavirus was dat echter onmogelijk en nu is niets meer wat het was. (...) We nemen nota van de aanbeveling van de Raad van Bestuur van de Pro League om de competitie onmiddellijk stop te zetten. Men haalt terecht aan dat de gezondheid van elk individu belangrijk is. We gaan er dan ook van uit dat de gezondheid van spelers, staf en ­medewerkers van Beerschot en OH Leuven even belangrijk wordt geacht als die van de mensen van andere teams.” Lees: als andere ploegen om gezondheids­redenen niet meer mogen voetballen, dan wij ook niet.

Opportunisme

Los van het onderliggende opportunisme – laat ons niet naïef zijn – snijdt de redenering van Beerschot en OHL natuurlijk ook wel hout. Wat als één van de betrokken spelers zonder het te weten besmet zou zijn met corona? Dan lopen de andere acteurs op het veld toch een zeker gevaar. En kan je pakweg midden juni – na drie maanden zonder voetbal – plots een match van alles of niks programmeren? Wordt de promotiestrijd dan niet een beetje een loterij?

Ten slotte is er nog Leuvens burgemeester Mohamed ­Ridouani (sp.a). Die kantte zich half maart al tegen een eventuele partij achter ­gesloten deuren omdat “de openbare veiligheid in het gedrang kwam”. De optie van een duel zonder publiek kwam nu opnieuw ter sprake, maar Ridouani’s standpunt is niet gewijzigd. “Je kan moeilijk vermijden dat supporters aan het ­stadion of elders ­samentroepen. In deze coronatijden is dat een risico. Zelfs als men een finale achter gesloten deuren zou willen programmeren, zal ik die wellicht moeten verbieden.”