Beerschot doet na zege tegen OH Leuven gooi naar periodetitel Redactie

14 februari 2020

22u37

Bron: Belga 2 Belgisch voetbal Beerschot heeft op de 26ste speeldag in de Proximus League (1B) een goede zaak gedaan in de spannende strijd om de tweedeperiodetitel. Op het Kiel namen de Ratten eersteperiodekampioen OHL te grazen met 2-1. Beerschot slaat voorlopig een kloof van drie punten op drie achtervolgers.

In een evenwichtige eerste helft kwam geen van beide ploegen tot scoren. De thuisploeg stak als eerste zijn neus aan het venster. Ibara verlengde het leer tegen de paal. Ook OH Leuven trof het doelhout. Een kopbal van Sowah strandde tegen de staak. Het bleef 0-0 na 45 minuten.

De tweede helft kon niet beter beginnen voor Beerschot. Ibara ontsnapte aan de buitenspelval en bracht in twee tijden voor. Tissoudali (47.) opende met een puntertje vanop de strafschopstip de score. De Ratten drukten door voor de verlossende 2-0 en hadden die op het uur te pakken. Frans kopte op een hoekschop binnen. Tissoudali had de 3-0 aan de voet, maar besloot tegen de lat.

Halverwege de tweede helft schoot OHL plots wakker. De Leuvense aanvallen volgden elkaar slag om slinger op. Met een fenomenale omhaal scoorde Van den Bergh (78.) tegen zijn ex-club de aansluitingstreffer. Verder kwam OH Leuven niet meer.

Dankzij de overwinning legt Beerschot de druk bij de concurrenten in de strijd om de tweede periode. De troepen van coach Hernan Losada slaan een kloof van drie punten op concurrenten Westerlo, OHL en Virton. Lommel en Union moeten al vijf punten goedmaken op de Ratten.

Zaterdag moet Union in eigen huis winnen van Roeselare (17u00) om nog een waterkans te houden op de tweedeperiodetitel. De West-Vlamingen moeten dan weer drie punten pakken om play-downs te vermijden. Mits winst van SK Lommel, thuis tegen Westerlo (20u30 uur), is de rode lantaarn mathematisch veroordeeld tot die play-downs. De Limburgers en de Kemphanen doen zelf ook nog mee voor een plak in de promotiefinale tegen OHL. Zondag sluit co-leider Virton de speeldag af op Daknam (16u00).