Beerschot dient annulatieverzoek in en stelt: “Telenet heeft belangen bij vrijspraak KVM en snelle competitiestart” BF/KDC

15 juli 2019

06u03 0 Operatie Propere Handen De soap gaat verder: zo vroeg de voetbalbond het BAS snel te beslissen over KV Mechelen in het matchfixingdossier en wil het derdenverzet aantekenen ­tegen het uitstel van de competitie dat Beerschot ­juridisch afdwong. Ook passeert vandaag een UEFA-deadline die België een Europees ticket kan kosten.

Genk trapt op vrijdag 26 juli – over dik anderhalve week dus – de nieuwe competitie in 1A af tegen KV Kortrijk. Met welke clubs, dat staat nog steeds niet helemaal vast. In principe zou de indeling in 1A en 1B vandaag definitief zijn, maar een eenzijdig verzoekschrift van Beerschot voor de Brusselse rechtbank stak daar een stokje voor: “De samenstelling van 1A en 1B mag niet definitief zijn voordat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zich ten gronde uitspreekt over de zaak-KV Mechelen.” De voetbalbond kondigde al officieel aan om derdenverzet aan te tekenen. Het is in dat geval wachten of de rechter zijn beslissing herziet na het horen van de bond – dit kan snel gaan. Het derdenverzet werkt wel niet opschortend.

“Telenet heeft de tv-rechten van de Pro League en is hoofdsponsor van KV Mechelen. ­Telenet heeft zonder twijfel belangen bij een vrijspraak voor KVM en een snelle competitiestart.” Beerschot

De bond wil een uitstel van 1A vermijden. De KBVB communiceerde daarom al naar het BAS om zich spoedig uit te spreken over de schuldvraag van KV ­Mechelen. Ook het derdenverzet past in die strategie. Maar Beerschot begrijpt die stap niet en vraagt de bond uitdrukkelijk te wachten op de BAS-uitspraak. “Het is in het belang van fans, clubs, KBVB, Pro League en iedereen die voetbal lief heeft om een propere competitie te organiseren. Verzet gaat volledig in tegen deze filosofie. (...) Het zou een overwinning zijn voor valsspelers die de vorige maanden ­alles uit de kast haalden om een sanctie te ontlopen door een eerlijk proces te vertragen en hiaten in het reglement te misbruiken.”

Beerschot vindt het wachten op de BAS-uitspraak ook belangrijk om alle schijn van partijdigheid uit te sluiten. “Telenet heeft de tv-rechten van de Pro League en is hoofdsponsor van KV Mechelen. ­Telenet heeft zonder twijfel belangen bij een vrijspraak voor KVM en een snelle competitiestart.”

Beerschot is ook van plan om bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een annulatieberoep aan te ­tekenen tegen de gedeeltelijke arbitrale beslissing van het BAS dat KV Mechelen niet kan degraderen. Volgens clubadvocaat Thomas Gillis zijn er bij fundamentele fouten van het BAS beperkte beroepsmogelijkheden. “Omkoping is het ergste in de sport. We gaan om morele en sportieve redenen tot het uiterste om tot ­gerechtigheid te komen.”

De Antwerpse club vindt het onbegrijpelijk dat het BAS een onduidelijk reglement ten gunste van KV Mechelen letterlijk ­interpreteert om geen degradatie uit te spreken, hoewel een onafhankelijke onderzoekscoördinator en de Geschillencommissie oordeelden dat KVM wel moest degraderen. Beerschot moet zo in 1B blijven, maar vindt dat het BAS dan ook maar andere regels van het reglement ­letterlijk moet interpreteren. Zoals artikel B.2008.213: “De degradatie moet in elk geval effectief plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, moet, in plaats van de ­degradatie, beslist worden dat deze club gedurende een seizoen inactief moet blijven met haar eerste ploeg(en) ofwel moet deelnemen aan een kampioenschap van reserven op provinciaal vlak.”

KV Mechelen maakt zich geen zorgen over de stappen van Beerschot: “Het BAS heeft definitief beslist dat degradatie niet meer mogelijk is en KVM dus in 1A start, wat ook het volledige verdict is.” Volgens de advocaat van KV Mechelen is de geopperde sanctie in B.2008.213 nooit gevorderd.

Europees ticket

Het wachten op de BAS-uitspraak kan ­België wel een Europees ticket kosten. Antwerp en Viitorul willen duidelijkheid of ze elkaar op 25 juli treffen in de tweede voorronde van de Europa League. Bij een veroordeling van KV Mechelen met een verbod op Europa schuift Standard naar de groepsfase door, speelt Antwerp de derde voorronde, en treft AA Gent Viitorul. De UEFA kan ­vandaag zelf Antwerp-Viitorul affirmeren, en dan riskeert België later een Europees ticket kwijt te spelen.