Beerschot-coach Losada wacht op besluit rond 1B-finale: “We moeten sowieso van 0 herbeginnen” DMM

04 april 2020

12u54 0 Beerschot Het is nog altijd koffiedik kijken of de return van de promotiefinale in 1B kan doorgaan. Beerschot won begin maart de heenwedstrijd met 1-0 van OHL. Beerschot-coach Hernan Losada tracht in deze onzekere tijden de focus te behouden, al geeft hij toe dat het niet evident is. “Het momentum is gebroken”

De raad van bestuur van de Pro League adviseerde eerder deze week om het profvoetbal in België dit seizoen niet meer te hervatten. Voor de return van de promotiestrijd tussen OHL en Beerschot zou eventueel een uitzondering gemaakt worden, net als voor de finale van de Beker van België. Maar voorlopig blijft het voor Losada en co dus afwachten.

“We bekijken alles week per week en zelfs dag per dag, net als de Pro League en de KBVB”, vertelt Losada. “Er is al een besluit genomen voor de amateurreeksen (die worden niet meer hernomen, red.), maar we moeten wachten en zien wat ze gaan beslissen voor 1A en 1B. Ondertussen moeten we proberen om onze spelers mentaal en fysiek zo scherp mogelijk te houden. Het gaat natuurlijk niet meer hetzelfde zijn als vier of vijf weken geleden, toen we echt in de flow zaten. Het momentum is afgebroken en nu moet je vanaf nul opnieuw opbouwen.”

Als de return van de 1B-finale alsnog zal plaatsvinden aan Den Dreef, lijkt de kans groot dat het achter gesloten deuren zal zijn. Losada is niet meteen voorstander. “Je moet hierbij een onderscheid maken tussen een gewone competitiematch en een finale. Nu gaat het om een finale, en het lijkt mij een beetje raar die zonder publiek af te werken. Het zou ook niet eerlijk zijn tegenover Leuven. Bij een gewone competitiespeeldag ligt dat toch anders. De Pro League moet er goed over nadenken.”

Losada ging tot slot nog kort in op het scenario dat circuleert om 1A volgend seizoen met achttien teams te organiseren. OHL en Beerschot zouden dan samen stijgen. “Maar het is niet aan mij om daarover iets te zeggen. Er zitten bij de Pro League genoeg mensen met verstand om hierover te beslissen.”