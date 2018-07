Zwierige dribbel en goal van Trossard doet net als het spel van Racing Genk watertanden MDB

29 juli 2018

23u00 2

Voetballes. Dat is wat Genk vanavond op Daknam gaf. De Limburgers legden tegen Lokeren heerlijk combinatievoetbal op de mat en Leandro Trossard was - samen met Alejandro Pozuelo - een van de spilfiguren in het tikwerk. Met een overstapje stuurde de flankspeler Diaby het bos in om daarna hetzelfde te doen met Verhulst. Met veel zwier omspeelde Trossard de Lokerse doelman om dan de bal in doel te tikken. Frivool, dat was het spel van Racing Genk vanavond. De neutrale voetballiefhebber kan er maar wel bij varen.