Yves Vanderhaeghe mist zijn start niet met 7 op 9, Moses Simon vindt nieuw elan

22u30 0 belga Beeldfragmenten jupiler pro league Yves Vanderhaeghe heeft zijn start bij AA Gent niet gemist. Met een 7 op 9 doet Vanderhaeghe in drie wedstrijden beter dan zijn voorganger in de acht wedstrijden daarvoor. AA Gent dúrft stilaan weer voetballen, vooral Moses Simon vond onder Vanderhaeghe een nieuw elan.

Heel de Ghelamco Arena kraaide op een doordeweekse dinsdagavond van de pret. Het was máár tegen Eupen, maar na maanden van doffe ellende was heel AA Gent vergeten hoe het voelde om bij de rust nog eens met 3 goals voor te staan. 'Máár tegen Eupen' was overigens relatief, want vorig jaar kwam de ploeg uit de Oostkantons nog met 0-1 winnen in Gent. Voor Yves Vanderhaeghe had de tegenstander al helemaal niks aantrekkelijks, want in 3 matchen met KV Oostende verloor de nieuwe Gentse coach tot 3 keer toe van Eupen. En hadden de Duitstalige Belgen zaterdag het lot van Yannick Ferrera niet bezegeld?



Vanderhaeghe wijzigde het team waarmee hij zijn eerste twee wedstrijden afwerkte amper op één plaats. Samuel Kalu - tien dagen geleden nog goed voor twee goals tegen Waasland Beveren - mocht eindelijk nog eens in de basis starten. Slachtoffer van dienst was Danijel Milicevic, hoewel de prestaties van Yuya Kubo de voorbije weken meer aanleiding gaven tot een verwijzing naar de bank. Maar blijkbaar raakte Vanderhaeghe met één ingreep de gevoelige snaar bij twee spelers.

Iedereen zat nog maar net goed neer, toen Kalu na een goeie actie Kubo bediende. De Japanner legde zijn derde van het seizoen haarfijn in de verste hoek. De intro tot die openingsgoal kwam overigens van Anderson Esiti, nóg zo'n speler die Vanderhaeghe ondanks matige tot slechte matchen in de basiself hield. Waar de Nigeriaan de voorbije weken meermaals de banbliksems van de fans over zich heen kreeg omwille van zijn risicoloze balletjes breed of achteruit, leidde hij nu het openingsdoelpunt in met een fraaie en scherpe lange pass op Kalu.



In het sterke openingskwartier van de Buffalo's was het lang niet de enige keer dat Esiti zich in positieve zin liet opmerken. Van Crombrugge hield Simon en Kalu toen al van een tweede goal. Moses Simon was overigens opnieuw de grote aanjager bij AA Gent. De Nigeriaan vond onder Yves Vanderhaeghe een nieuw elan. Tegen Waasland Beveren lag hij twee keer aan de basis van een doelpunt, in Kortrijk zorgde hij zelf voor de enige treffer. Als Simon gisteravond aan de bal kwam, ging daar steeds dreiging vanuit.

Moses Simon toonde zich ook de koelbloedigste Buffalo, toen Eupen zomaar twee strafschoppen weggaf. Eerst vergreep de nochtans ervaren Luis Garcia zich compleet onnodig aan Kalu, twee minuten later torpedeerde Lotiès Yaremchuk aan de rand van de zestien meter. Lardot kon niet anders dan twee keer naar de stip wijzen, Moses Simon zette beide penalty's feilloos om. Eupen pruttelde wel even tegen via Luis Garcia en Fadlalla, maar Kalinic bleef al bij al makkelijk overeind.

Yaremchuk, Kubo en de onvermijdelijke Simon kwamen na de rust nog dicht bij een grotere voorsprong, maar in de Gentse rangen sloop toen ook al de gedachte dat er vrijdag weer een wedstrijd wacht, uit bij Sporting Charleroi. Blijft Yves Vanderhaeghe ook daar ongeslagen, dan mag Gent stilaan weer wat naar boven kijken

