VIDEO. Zonder meer discutabel: ref keurt doelpunt Harbaoui af na tussenkomst VAR MH

04 november 2018

23u00 0

Minuut 43 op Stayen: Harbaoui prikt zijn achtste van het seizoen in doel, maar dat is buiten de VAR gerekend. Hij maant ref Boterberg aan een kijkje te nemen op de videobeelden. De reden? Een vermeende elleboogstoot van Harbaoui aan het adres van De Norre. Op zijn zachtst gezegd discutabel. Bij Essevee waren ze niet te spreken over de dubieuze beslissing - zij zagen een dubbele voorsprong door de neus geboord. Diezelfde Harbaoui werd in het slot nog uitgesloten met een tweede gele kaart en keek met lede ogen toe hoe zijn team alsnog kopje onder ging in Haspengouw (2-1).

Meer over Harbaoui

sport

sportdiscipline