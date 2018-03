VIDEO: Zivkovic brengt Ghelamco Arena in rouw na doldwaas slot Redactie

03 maart 2018

AA Gent heeft voor het eerst sinds 24 september verloren in de eigen Ghelamco Arena. De Buffalo's dachten na een late strafschop nog een punt uit de brand te slepen, maar Oostende-sneltrein Zivkovic zadelde in de slotseconden Yves Vanderhaeghe met een ferme kater op. Gent laat kostbare punten liggen voor de strijd om een Europees ticket, Custovic lacht dan weer in zijn vuistje in het duel der ex-collega's.