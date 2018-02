VIDEO: Werd dit Genkse doelpunt onterecht afgekeurd? Redactie

03 februari 2018

23u00 0

Racing Genk kon vanavond pas in de slotminuten scoren op het veld van Moeskroen. Toch leken de Limburgers al na drie minuten op voorsprong te komen. Ref Nicolas Laforge had echter een fout op doelman Olivier Werner gezien en keurde het doelpunt af. Terecht of niet? Oordeel vooral zelf.