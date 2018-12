VIDEO. Waasland-Beveren dwingt na Club nu ook Antwerp op de knieën: jongens van Custovic plegen hold-up op de Bosuil Stijn Joris en Thomas Lissens

15 december 2018

23u00 10 Antwerp ANT ANT 0 einde 2 WBE WBE Waasland-Beveren Beeldfragmenten jupiler pro league Voor de tweede week op rij boekte Waasland-Beveren een zege tegen een team uit de top drie. Dankzij goals van Verstraete en Vellios pakt Custovic op een diefje 6 op 6. Antwerp trekt met een wrang gevoel naar de topper op het veld van Club Brugge en Racing Genk kan morgen de winnaar van het weekend worden.

Antwerp kreeg een lesje in efficiëntie. Een karrenvracht aan doelpogingen, maar amper eentje tussen de palen. Roef overleefde de 90 minuten zonder één echte redding te moeten doen. Waasland-Beveren voetbalde twee kansen bij mekaar, maar Verstraete rondde de tweede af. Dat volstond voor derde seizoenszege van de Waaslanders, al dikte Vellios in blessuretijd nog aan tot 0-2.

Antwerp domineerde nochtans de hele wedstrijd. Vaak met minutenlang onafgebroken balbezit, maar de bal ging iets te vaak breed of achteruit. De passes richting zestien waren niet scherp genoeg. Even hoopte de Bosuil op een strafschop toen Vukotic te laat kwam en Lamkel Zé tegen de grond werkte. Verboomen legde de bal net buiten de zestien en daar bleef hij ook na contact met de VAR liggen.

Waasland-Beveren moest veelal ondergaan. Het toonde ook niet meteen intenties om zelf iets te creëren. Masop en co trapten de bal geregeld gewoon de tribunes in. Alleen Boljevic, die is altijd wel te vinden voor een actie. Hij bracht voor en Forte dwong Bolat tot een redding. Custovic hield constant negen man achter de bal en hoopte op een misser bij de Great Old om bij een counter toe te slaan. Het bleef lang veelal bij tevergeefs hopen. Met de rust in zicht ging Antwerp echt aandringen. Owusu miste tot twee keer zijn kopbal. De beste kans was voor Refaelov. Buta legde nauwkeurig af, maar de Israëliër trapte net over. Roef stond goed opgesteld op een poging van Haroun en Owusu pegelde een aflegger van Refaelov kilometers over. Een goal had zeker gekund voor Antwerp, maar Waasland-Beveren haalde de rust met 0-0.

En opende de tweede helft zowaar met een goal. Schrijvers kon voorbrengen. Forte miste nog, maar Verstraete liep de bal wel binnen nog voor de eerste minuut van de tweede periode helemaal was weggetikt. Antwerp had dus nog ruimschoots de tijd om iets terug te doen, maar Batubinsika ging met vuur spelen. De Waaslanders lieten het na om de 0-2 op het bord te zetten. Bölöni haalde snel Bolingi van de bank. Antwerp trok massaal ten aanval, maar té chaotisch. Kansen kwamen daar niet uit voort. Op hoekschop dan maar. Van Damme kopte op de paal en ging voor zijn eigen rebound, maar Vukotic smeet zich nog voor de bal. Antwerp ging er met man en macht voor, maar nam daardoor ook alsmaar meer risico’s. Owusu kon nog eens uithalen, maar het doel bleek andermaal te klein voor de Ghanees. Antwerp verloor zichzelf steeds meer in overwaaiende voorzetten en wanhoopsschoten. Alle lijn was zoek en het werd blind pompen. Waasland-Beveren overleefde met wat geluk. Vellios maakte er in blessuretijd in twee keer zelfs nog 0-2 van en graaide zo de volle buit mee. 6 op 6 voor de Waaslanders die zo gouden punten meegraaiden in de strijd om het behoud. Antwerp verloor voor de tweede keer op rij in eigen huis en ziet zo Club Brugge op doelsaldo de tweede plek overnemen.

