VIDEO. Vossen jaagt er meteen drie in tegen Eupen, Wesley neemt er twee voor zijn rekening

29 juli 2018

Kampioen Club Brugge heeft het seizoen in stijl ingezet met een 5-2-overwinning tegen Eupen. Het aanvalsduo van blauw-zwart, Jelle Vossen en Wesley Moraes, schonk de West-Vlamingen al snel een 4-0-bonus. Nadien deed Eupen via Toyokawa en Garcia wat terug, maar het slotakkoord was voor Vossen. Die legde vanop de stip de 5-2-eindstand vast.