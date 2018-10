VIDEO. Videoref komt twee keer tussenbeide in Brugge: “verwarrende” strafschop en bal die de lijn overschreed Redactie

30 oktober 2018

De videoref had zijn werk vanavond in Jan Breydel. Tot twee keer toe raadpleegde ref Erik Lambrechts tijdens Club Brugge - KV Oostende de beelden. Bij een 1-0-stand ging Diatta eerst over het been van Bataille, maar het spel ging gewoon verder. Totdat de videoref contact opnam met scheidsrechter Erik Lambrechts. Na het raadplegen van de beelden gaf die dan toch een strafschop aan Club. Hans Vanaken zette de elfmeter ook om. “Het spel ging al een tijdje door”, vertelde Club-speler Siebe Schrijvers. “Hij heeft de beelden gezien, dus dan zal het waarschijnlijk wel juist zijn.” Ook Jordi Vanlerberghe liet zich uit over de bewuste fase. “Het is heel verwarrend dat ze op die fases terugkomen”, vertelde de speler van KV Oostende. “Het was ook net op de lijn hoorde ik. Als het fout is, is het fout. Het stoort het voetbal wel een beetje. Maar het is correcter zeker?”

Slechts een handvol minuten later was Erik Lambrechts weer aan het beeldscherm gekluisterd. Na een loeier van Vanaken tegen de dwarsligger kon ook Wesley in de rebound zijn schot kadreren. Wout Faes wilde in extremis nog redding brengen. Ook hier raadpleegde Lambrechts de beelden, maar dit keer ging het Brugse feestje niet door. De inglijdende Milovic kreeg in diezelfde fase nog het leer tegen de hand. Het is echter de vraag of Lambrechts ook over de juiste invalshoek beschikte. Op de foto onder de video is duidelijk te zien dat de bal over de lijn was. Een beeld dat Lambrechts ongetwijfeld niet te zien kreeg.