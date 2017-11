VIDEO: verdiende KV Mechelen hier een vroege strafschop na handspel van N'Ganga? Redactie

23u00 0 rv N'Ganga beroerde het leer met de hand. Ref Lambrechts liet voortspelen.

Het mocht opnieuw niet zijn vanavond voor KV Mechelen op Mambourg. Malinwa ging met 2-0 onderuit. De troepen van Jankovic begonnen nochtans gretig aan het treffen met Charleroi én schreeuwden al na drie minuten om een strafschop. N'Ganga kreeg het leer onbewust tegen de hand, ref Lambrechts zag er geen graten in. Een beweging naar de bal was er zéker niet en dus valt de beslissing van de Leuvenaar wel te begrijpen. Wat vindt u, strafschop of niet?