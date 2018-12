VIDEO. Van een slechte timing gesproken: communicatie met videoref valt uit net op het moment dat Essevee penalty claimt GVS

01 december 2018

In de wedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Oostende galmde na 26 minuten boegeroep door het Regenboogstadion. Op een voorzet beroerde Laurens De Bock het leer met de hand. De linksachter van KVO stond binnen de grote rechthoek, maar de grote vraag was of ook zijn arm in de zestien bengelde. Scheidsrechter Lawrence Visser oordeelde van niet en kende een vrije trap toe, maar nam ook meteen contact op met de videoref om te checken of hij het wel bij het rechte eind had. Enig probleem: net op dat moment lag de communicatie met de mannen in het busje plat, waardoor Visser zijn beslissing niet kon aftoetsen. Hij bleef dan maar bij zijn oorspronkelijke beslissing - een vrije trap dus. Tot grote ontsteltenis van het publiek volgde enkele minuten na de fase de droge mededeling dat de communicatie met de VAR opnieuw werkte...