VIDEO: Teodorczyk heeft smaak te pakken: Pool goed voor twee treffers tegen Essevee Redactie

03 maart 2018

23u10 0

Anderlecht heeft de volle buit gepakt op bezoek bij Zulte Waregem: 2-3. Teodorczyk was opnieuw goed voor twee treffers. Paars-wit had het zaakje lange tijd onder controle, maar in de slotfase werd het na een blunder van Dendoncker alsnog spannend. Door de zege springen de Brusselaars naar de tweede stek in het klassement.