VIDEO: spelers en fans op Sclessin steunen Agbo en ballen de vuist tegen racisme

20 januari 2018

'Say no to racism.’ Na de gebeurtenissen in Kortrijk vlak voor de winterstop – de oerwoudgeluiden richting Uche Agbo – maakte Standard een publiek statement. Iedereen in het stadion, inclusief alle spelers, stak de vuist in lucht. Mooi initiatief van de Rouches.