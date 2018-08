VIDEO. Smullen geblazen: Faik zorgt voor orgelpunt Zulte Waregem met wondermooie stifter Redactie

11 augustus 2018

Hicham Faik is de naam. Twee goals en een assist in zijn eerste drie matchen in onze Jupiler Pro League. Een entree in stijl. De Marrokaanse Nederlander van Zulte Waregem pakte vandaag uit met een stifter om duimen en vingers bij af te likken. Eupen-doelman Van Crombrugge zag hoe het leer enig mooi in de verste winkelhaak verdween.