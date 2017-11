VIDEO: Schoofs krijgt rood dankzij tussenkomst videoref na aanslag op enkel van Lukebakio Redactie

We zijn het niet gewend van Rob Schoofs, zulke smerige tackle. De middenvelder van KV Mechelen mocht vandaag vroegtijdig, minuut 70 noteren we, de kleedkamers opzoeken. Het was op advies van de videoref dat ref Lambrechts na het zien van de beelden een rode kaart trok. Een meer dan juiste beslissing.