Het was lang het 'Grote Niets' bij Alejandro Pozuelo. Tot de creatieve man bij Racing Genk op het veld van Mechelen in de 89ste minuut nog iets uit zijn sloffen toverde. De Spanjaard krulde het leer enig mooi in de winkelhaak. Doelman Colin Coosemans had er geen verhaal tegen. Het pareltje leverde Racing Genk echter niets op want KV Mechelen won met 3-2 van de Limburgers.

