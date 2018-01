VIDEO: Saponjic laat Regenboogstadion in extremis ontploffen Redactie

Afgelopen weekend dolle vreugde in blessuretijd, vandaag niets dan betreurde gezichten bij Standard. Invaller Ivan Saponjic knikte Zulte Waregem in minuut 91 naar een zes op zes. Essevee heeft weer ademruimte en mag zelfs weer naar boven kijken. Standard slaagt er maar niet in een reeks neer te zetten.