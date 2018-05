VIDEO: Samatta scoort tweemaal en zet Genk op weg naar ruime zege tegen Charleroi DMM

13 mei 2018

23u00 0

Eindelijk nog eens een klinkende zege voor Genk in eigen huis. De Limburgers haalden het in de Luminus Arena met ruime 4-1-cijfers van Charleroi en doen zo een goeie zaak in de strijd om de vierde plaats. Vooral de prestatie van Samatta sprong in het oog. De Genk-spits scoorde niet meer sinds oktober, maar vond nu tweemaal de weg naar doel in één wedstrijd. Charleroi kon weinig tegen de Genkse efficiëntie inbrengen en dreigt nu als kneusje van play-off 1 het seizoen af te sluiten.