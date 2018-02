VIDEO: Rode kaart voor ref Smet! Veldbestormer steelt de show op Jan Breydel Redactie

Een veldbestormer hier en daar, we kijken er tegenwoordig amper nog van op. Deze 'fan' was echter wel héél origineel. De man in kwestie haalde prompt een rode kaart tevoorschijn, die hij aan ref Wim Smet toonde. Vervolgens mocht hij ook nog eens ongehinderd de middenstip inpalmen, om tot slot zo blij als een kind het veld af te dweilen.