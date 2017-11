VIDEO: Rassoul en Terki brengen ploeg in de problemen met domme rode kaarten KV

23u00 0 Photo News Beeldfragmenten jupiler pro league Lokeren begon met knikkende knieen aan het duel met Sint-Truiden. Na een schamele 1 op 9 moest het op bezoek bij de vierde uit de stand. En als dat nog niet genoeg is, gaat Rassoul na een halfuur al in de fout.

De Senegalees wil zijn foutje rechtzetten wanneer Bezus hem voorbijsnelt. Met een zware tackle van achter haalt Rassoul de Oekraïner onderuit aan de middenlijn. Niet echt de meest slimme overtreding dus van de Lokerse middenvelder. Zo veroordeelde hij zijn team om nog meer dan een uur met tien man verder te spelen.



In de tweede helft blijven de duels potig, soms net over de schreef. Eerst ontsnapt Enoh aan rood nadat hij zijn elleboog in het gelaat van Goutas plant. De Kameroener krijgt zelfs geen kaart. Tot overmaat van ramp krijgt Lokeren niet veel later dan toch die tweede rode kaart. Terki gaat dom met z'n voet vooruit door op De Petter en zo kan Laforge niet anders dan hem z'n tweede geel karton voor te schotelen. Gelukkig voor Lokeren eindigt de wedstrijd op 0-0. Maar als we de reactie van Peter Maes zagen krijgen deze acties vast en zeker een staartje.













