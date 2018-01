VIDEO: Mpoku moet furieuze Sá Pinto kalmeren. Had de Portugees reden tot klagen na deze (lichte) rode kaart? Redactie

23 januari 2018

Razend was ie na afloop, Ricardo Sá Pinto. De Standard-coach voelde zich in het Regenboogstadion, waar zijn team met 2-1 ten onder ging, bekocht. In minuut 89 liep Edmilson na een (lichte) elleboog tegen zijn tweede gele karton op. Zulte Waregem profiteerde optimaal van het numerieke overtal en scoorde twee tellen later de winnende treffer. Wat vindt u, een terechte rode kaart?