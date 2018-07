VIDEO. Mandanda redt nog volley Hairemans, maar Yatabaré knalt rebound staalhard in doel Redactie

29 juli 2018

Met een volwassen prestatie en een dosis geluk haalde Antwerp zijn eerste drie punten al op de eerste speeldag op in Charleroi. Yatabaré bracht de Great Old vroeg in de match op voorsprong en daarna knokten de elf van Bölöni voor elke morzel grond om die met succes vast te houden.