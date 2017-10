VIDEO: Magnifieke vrije trap Malinovskyi luidt tweede nederlaag Club Brugge in Glenn Van Snick

06u21 0 Photonews

Racing Genk staat opnieuw waar het hoort. Na de nipte zege in het Astridpark ging ook een andere topclub voor de bijl. In eigen huis smeerden de Limburgers leider Club Brugge haar tweede nederlaag aan van het seizoen. Vlak voor rust schilderde Ruslan Malinovskyi van op een haast onmogelijke plaats (en na zwak keeperswerk van Horvath) de openingstreffer op het scorebord. In de slotminuten legde Samatta op de counter de eindstand vast: 2-0. Blauw-zwart, dat in de eerste helft totaal onherkenbaar was maar in het tweede bedrijf voldoende kansen versierde op de gelijkmaker, blijft wel comfortabel aan de leiding. Club Brugge behoudt acht punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi. Albert Stuivenberg en z'n mannen doen een gouden zaak en wippen naar een voorlopige achtste stek.