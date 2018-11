VIDEO. Lefgozer Limbombe schudt op cruciaal moment een ‘Panenka’ uit zijn schoenen Redactie

03 november 2018

Lefgozer Stallone Limbombe. In een moeilijke partij tegen KV Kortrijk kreeg AA Gent vanop de stip dé kans om op voorsprong te klimmen. Geen risico nemen, zou je dan denken, maar de winger van de Buffalo’s dacht daar anders over. Een loepzuivere ‘Panenka’ later stond het 2-1.