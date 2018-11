VIDEO. Lefgozer Limbombe schudt op cruciaal moment een ‘Panenka’ uit zijn schoenen: “Op training mis ik ze” RN/GVS

03 november 2018

23u00 2

Lefgozer Stallone Limbombe. In een moeilijke partij tegen KV Kortrijk kreeg AA Gent vanop de stip dé kans om op voorsprong te klimmen. Geen risico nemen, zou je dan denken, maar de winger van de Buffalo’s dacht daar anders over. Een loepzuivere ‘Panenka’ later stond het 2-1. Gewaagd, leek ons dat. “Ik wou dat altijd al doen”, zegt Limbombe. “Ik denk dat een keeper zoiets ook niet verwacht bij 1-1. Gewoon doen, man! Normaal ging ik dat al in Moeskroen doen, maar daar kreeg ik de penalty niet. Lef voor nodig? (haalt de schouders op) Als je scoort, dan scoor je. En als je mist, dan mis je. Als dat gebeurt, ga ik er waarschijnijk uit he. Maar in mijn wereld bestaat ‘niet durven’ niet.”

Birger Verstraete trapte de laatste vier strafschoppen binnen voor AA Gent. Hij stond ook al op het veld toen Limbombe scoorde. “Maar dat maakt niet uit”, zegt Limbombe. “Ik stond op het blad, Birger niet. Dan pak ik die. Birger kwam bij mij: ‘Ik heb er vier gescoord, kijk naar de bank, ze zeggen dat ik hem moet trappen’. Ik heb geantwoord: ‘Dat maakt mij geen zak uit, ik trap die penalty’. Achteraf zei Birger me dat ik wel lef had.”

Limbombe oefende op training op ‘Panenka’s’. “Ik trap er vaak op training, maar dan mis ik die”, lacht Limbombe. “Ik trap ze hoog. maar dat is toch de bedoeling bij een ‘Panenka’?”