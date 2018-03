VIDEO: KV Mechelen furieus omdat Cavanda hier geen rood kreeg Redactie

03 maart 2018

KV Mechelen verloor vanavond met 3-2 op het veld van Standard. omdat Eupen met 2-0 onderuit ging op het veld van Antwerp wipt KV Mechelen over de 'Panda's' in de rangschikking. Toch was 'Malinwa' achteraf niet tevreden. Op slag van rust had Luis Pedro Cavanda namelijk rood moeten krijgen omdat hij als laatste man de doorgebroken Hassane Bandé neerhaalde. Erik Lambrechts floot echter zelfs geen overtreding.