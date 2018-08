VIDEO. Ivan Leko keurt elleboogstoot van Wesley niet goed: "Het is dom" Redactie

05 augustus 2018

23u00 3

Langer dan elf minuten duurde de wedstrijd van Wesley (21) niet op Le Canonnier. De Braziliaanse spits van Club Brugge was tegen Moeskroen aan de zijlijn verwikkeld in een bitsig duel met Katranis. Waarbij hij uiteindelijk ook fel met zijn armen wapperde en zijn elleboog in het gezicht van de Moeskroen-speler belandde. Na overleg met de VAR trok scheidsrechter Boucaut dan ook rood.

Een terechte straf vond Ivan Leko. "Ik geloof de scheidsrechter", vertelde de trainer van Club Brugge. "Het is alleszins dom. Hij is jong en heeft talent, maar heeft een moeilijke zomer achter de rug. Met die transferitis. Daarom hebben we die reactie gezien. Hopelijk is dit een goede les voor de toekomst."