VIDEO: Genk krijgt het op de heupen van Gent dat met negen eindigt Redactie

10 mei 2018

23u29 0

Een wedstrijd om snel te vergeten, de partij tussen Genk en Gent. De Buffalo's waren meer dan tevreden met een punt en lieten dat duidelijk blijken. Het helpt hen wel enorm in de stand, want Gent staat nu op de vierde plek met even veel punten als Charleroi. Genk telt een punt minder en staat laatste.

