VIDEO: Fans KVO en Waasland-Beveren bezingen vertrek Coucke en Clement op cynische wijze:"Laat je ploeg maar in de steek"

Het zijn geen prettige dagen voor de fans van KV Oostende en Waasland-Beveren. Beide teams keken elkaar op de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League in de ogen nadat sterke mannen Clement en Coucke hun vertrek eerder deze week hadden aangekondigd. Voor Marc Coucke moest horen hoe de KVO-fans een collectieve sneer uitdeelden naar hun voormalige messias. “Laat je ploeg maar in de steek”, een slogan die de supporters bij Waasland-Beveren prompt zouden overnemen...

Photo News