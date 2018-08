VIDEO. Elleboogstoot komt Wesley al na elf minuten op rode kaart te staan Redactie

05 augustus 2018

Langer dan elf minuten duurde de wedstrijd van Wesley niet op Le Canonnier. De Braziliaanse spits van Club Brugge was tegen Moeskroen aan de zijlijn verwikkeld in een bitsig duel met Katranis. Waarbij hij uiteindelijk ook fel met zijn armen wapperde en zijn elleboog in het gezicht van de Moeskroen-speler belandde. Na overleg met de VAR trok scheidsrechter Boucaut dan ook rood.