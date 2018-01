VIDEO: Door dit doelpunt van Vormer wil Antwerp permanent een videoscheidsrechter Redactie

21 januari 2018

Ruud Vormer maakte diep in de toegevoegde tijd de 2-2 tegen Antwerp. De Nederlander stond echter buitenspel, wat uiteraard tot ongenoegen leidde bij 'The Great Old'. In die mate zelfs dat Antwerp zelf een systeem wil aankopen zodat er permanent een videoref aanwezig kan zijn op de bosuil.

Lees het volledige verhaal hier: https://www.hln.be/sport/voetbal/belgisch-voetbal/jupiler-pro-league/na-buitenspeldoelpunt-van-vormer-wil-eigenaar-antwerp-videoref-zelf-wel-aankopen~a9524cc8