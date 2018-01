VIDEO: Dodelijk aanvalstrio doet Kortrijk dromen (en vooral de derde treffer was om van te smullen) Redactie

23 januari 2018

23u00 3

En de remonte gaat voort. Na de koffiepauze peuzelde Kortrijk opponent Moeskroen helemaal op, alweer dankzij een dodelijk efficiënt aanvalstrio. Perbet, Chevalier én Ouali - menig eersteklassers dromen van zoveel kwaliteit voorin. Vooral de 0-3 was van enig mooie makelij, Ouali trapte na een knappe solo van Azouni het leer in één tijd voorbij een kansloze Bailly. De Kerels staan op een zevende stek en dromen van een plekje in play-off 1, Moeskroen moet stilaan achterom kijken.