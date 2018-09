VIDEO. Deschacht verbijt de pijn na gapende wonde aan kromme pink Redactie

22 september 2018

23u05 0

Geen fraaie beelden op Daknam, waar Olivier Deschacht even de pijn moest verbijten. Na een schermutseling blesseerde de verdediger van Lokeren zich aan de pink. Het bloed was niet te stoppen en zijn vinger stond in een vreemde positie. Na verzorging kon 'Oli' gewoon weer verder, maar hij kon niet voorkomen dat de Waaslanders niet konden winnen tegen Moeskroen.