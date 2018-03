VIDEO: Dankzij deze geniale ingeving van Edmilson wint Standard van Charleroi Redactie

30 maart 2018

23u02 0

Lang leek de Waalse derby tussen Standard en Charleroi op een scoreloos gelijkspel af te stevenen. Een flits van Emdilson besliste er alsnog anders over. Naar binnen snijden en verwoestend uithalen: Mandanda in minuut 83 dan toch verslagen. Zuur voor Charleroi, maar al bij al een verdiende overwinning voor Standard - dat nu naast AA Gent op plek vier staat in het klassement.