VIDEO: Commotie alom in Jan Breydel: deze vijf fases zorgden voor controverse Redactie

06 mei 2018

23u00 0 Beeldfragmenten jupiler pro league Scheidsrechter Lawrence Visser had samen met zijn collega's in het busje de handen vol in het Jan Breydelstadion. De videoref, gespreksonderwerp nummer één in play-off 1, werd tijdens Club Brugge - Anderlecht opnieuw druk gesolliciteerd. Deze vijf fases zorgden voor heel wat commotie. Al vinden wij naar onze bescheiden mening dat de videoref alleen bij de penaltyfase tussen Vanaken en Gerkens in de fout ging.

1. Geen strafschop voor Club na fout van Gerkens op Vanaken

Hans Vanaken gaat in de 17de minuut neer in de zestien van Anderlecht na een tik van Pieter Gerkens. Geen strafschop, oordeelt Lawrence Visser. De videoref grijpt niet in.

2. Visser geeft strafschop voor Club, maar herziet zijn beslissing na raadplegen van de VAR

Net voor de rust krijgt Club Brugge dan toch een elfmeter. Althans voor even. Josué Sa krijgt de bal tegen zijn bovenarm en doet ook geen beweging naar het leer. Visser fluit eerst voor een strafschop, maar na het bekijken van de beelden bij de videoref komt hij terug op die beslissing. Aangeschoten bal - goed beoordeeld.

3. Teodorczyk maakt de 0-1, al lijkt hij even daarvoor buitenspel te staan

Lukasz Teodorczyk opent de score in de tweede helft. Al lijkt hij seconden daarvoor wel héél nipt buitenspel te staan. Het doet denken aan het doelpunt van Diaby op Anderlecht, waar de videoref wél ingreep en waarna de goal toch werd afgekeurd. Anders dan in het Constant Vanden Stockstadion treedt de videoref bij deze fase in Brugge niet op. Geen sprake van een 'clear error', zelfs na het trekken van de buitenspellijn is het niet 100% duidelijk.

4. Bal volledig over de lijn of niet? Visser kent 1-2 toch toe aan Club

Diaby heeft de bal maar in te tikken, maar streelt slechts de bal zodat Sels nog kan ingrijpen. De bal lijkt de doellijn niet helemaal te overschrijden, maar Visser kent het doelpunt toch toe. Wellicht beschikte ook de videoref hier niet over beelden die hem voldoende uitsluitsel bezorgden en volgde hij het oordeel van Visser.

5. Club Brugge krijgt in het slot geen strafschop

In de extra tijd probeert de ingevallen Emmanuel Dennis nog een strafschop te versieren. Hij gaat graag neer na een duidelijke schwalbe. Juiste beoordeling van Visser.