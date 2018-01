Video: Clement boekt eerste zege als Genk-coach na spectaculair slot in Oostende Redactie

Een efficiënt Racing Genk is in de slotfase met de volle buit gaan lopen op bezoek bij KV Oostende: 1-2. De Kustboys kwamen in minuut 89 op gelijke hoogte, maar Buffel trapte z’n team in de toegevoegde tijd alsnog naar de zege. De troepen van Clement wippen zo van de twaalfde naar de zevende plek, Oostende blijft achter op de dertiende plaats.

