VIDEO: Chevalier steelt de show in Kortrijkse zege met weergaloze knal in de kruising én subtiele panna Redactie

23u00 1

Kortrijk heeft voor de vijfde keer in dertig dagen tijd de zege gepakt in het Guldensporenstadion. Coach Glen De Boeck mocht daarvoor vooral zijn twee Franse goalgetters bedanken. Perbet scoorde al na negen minuten en even later legde Teddy Chevalier de wedstrijd tegen KV Mechelen in een beslissende plooi na een schitterende pegel in de kruising. Ook in een zoutloze tweede helft verzorgde de Fransman de show met een subtiel tikje tussen twee Mechelse benen.

BELGA