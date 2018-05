VIDEO: Charleroi pleegt hold-up in Gent na treffer Rezaei Redactie

04 mei 2018

23u01 0

AA Gent zakt verder weg in play-off 1. In de eigen Ghelamco Arena gingen de Buffalo's vanavond onderuit tegen Charleroi. Rezaei scoorde, met een gelukje, de enige treffer van de match. In het slot pakte Penneteau uit met een geweldige save op een schot van Andrijasevic. Tshakvetadze trof dan weer de paal.