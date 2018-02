VIDEO: Birger Verstraete loopt snijwonde van 10 centimeter op: "Had altijd rood moeten zijn"



03 februari 2018

Mamadou Koné bracht Eupen met een knappe treffer op voorsprong tegen AA Gent, maar had de spits dan nog wel op het veld mogen staan? Koné had in de zevende minuut zijn noppen immers vol op het scheenbeen van Gent-middenvelder Birger Verstraete geplant. Verstraete schreeuwde het uit van de pijn en liep een snijwonde op van 10 centimeter. Koné kwam weg met geel. In de tweede helft werd hij alsnog uitgesloten na een tweede gele prent.

"Een kwartier lang voelde ik mijn hart kloppen in de wonde, daarna speelde ik de match op adrenaline uit. Maar na de match komt de pijn weer op", zei Verstraete na affluiten. "Kone had in die fase altijd rood moeten krijgen. Wat hij deed, hoort niet thuis op een voetbalveld. Dat hij daarna scoort, doet extra pijn. Hij had op dat moment nooit meer op het veld mogen staan."