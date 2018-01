VIDEO: Assistent-ref verpest met "juiste beslissing" droomdebuut Cimirot bij Standard Redactie

28 januari 2018

23u00 0

Donderdag arriveerde hij pas in Luik, vandaag dropte coach Sá Pinto middenvelder Cimirot meteen in de basis. De Bosniër leek op het uur meteen de Luikse harten de veroveren met de 3-3, maar dat was buiten de lijnrechter Yves De Neve gerekend. Op zijn aanraden keurde Delferière het doelpunt uiteindelijk af, na buitenspel van Cop - die Sels vanuit buitenspelpositie hinderde.

Delferière was kop van jut bij de Rouches, maar voor scheidsrechtersbaas Johan Verbist een correcte beslissing. "Cop stond inderdaad in de baan van de bal en op die manier hindert hij Sels wanneer hij reageert op het schot", legt Verbist uit. Het doelpunt werd volgens de scheidsrechtersbaas dus terecht afgekeurd.

Ook Stefan Van Loock, woordvoerder van de KBVB, juichte de beslissing toe. "Applaus voor assistent Yves De Neve!! Goed gezien: Cop nam wel degelijk deel aan het spel", tweette Van Loock.